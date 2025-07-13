Кіндратівка – селище, розташоване за 5 кілометрів від кордону з Росією. Наразі там тривають запеклі бої, передає 24 Канал.

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"Села більше нема"

У 225-ому штурмовому полку показали кадри з дрона, який пролетів над Кіндратівкою. На них видно, що усі хати — вщент знищені, просто розтрощені в мотлох.

"Села більше нема", – підсумували військові.

Який зараз має вигляд Кіндратівка: дивіться відео

Вони нагадали за важливість Курської операції, яка дозволила стримати російський наступ на північні регіони України. Якби не прорив на територію ворога, десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка.

Згадайте всіх, хто тоді казав: "А навіщо нам той Курськ? Сьогодні ви бачите відповідь,

– зауважили у полку.

До слова, російські війська масово перекидають техніку із Запорізького напрямку в бік Маріуполя, Таганрога та Ростова. Припускають, що це може бути формуванням підкріплення для сил на Сумщині через утворену там несприятливу ситуацію для наступу.

Нагадаємо, що українські сили відновлюють позиції та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії.