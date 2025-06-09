Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что пик наступления пришелся на середину ноября 2024-го. Тогда оккупанты за сутки могли продвинуться на 35 – 40 квадратных километров.

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Как России удается продвигаться

Осенью 2024-го россияне сосредоточили беспрецедентное количество человеческого ресурса и пытались продавливать наши позиции. Сейчас на Сумщине они также хотят действовать большой группировкой.

Благодаря массовому применению управляемых авиационных бомб, которые действуют не точно, но накрывают большую площадь, Силы обороны никак не могут удерживать позиции. Они вынуждены отходить, чтобы сохранить жизни наших военнослужащих.

"В течение последних дней враг действительно несколько продвинулся на направлении Локня – Олешня, но украинские военные пытаются бить в фас российской группировке. Они несколько продвинулись на линии Варачино – Андреевка и хотят локализовать наступательные действия", – подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

Россияне подошли к населенному пункту Юнаковка. Это стратегическая высота, где развернута наша артиллерия, которая эффективно уничтожает россиян. Но то, что оккупанты не считаются с потерями, а также КАБы, массовое применение дронов на оптоволокне – делает ситуацию очень тяжелой.

"Россияне постоянно пытаются заводить новые штурмовые группы, при этом не прекращают предыдущие атаки. Они выходят на режим круглосуточных атак наших позиций", – отметил Дмитрий Жмайло.

Какие цели имеет Россия на Сумщине

Группировка, которая есть у россиян, недостаточно, чтобы штурмовать именно город Сумы. Враг действительно может преобладать количеством на открытой местности, но к боям в городе он не готов. Это подтверждает оборона Часового Яра, Покровска, Торецка. Все эти города россияне были вынуждены полностью уничтожить, чтобы продвинуться.

Например, выход на админграницы Днепропетровщины – это прежде всего информационно-психологическая кампания, а не военная. Кремль хочет показать, что фронт якобы сыпется, чтобы повлиять на украинцев.

На Сумщине, кроме этих задач, они реализуют еще и террористические цели. Россияне хотят максимально подойти к Сумам, развернуть свою реактивную артиллерию, экипажи FPV-дронов, чтобы терроризировать областной центр,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Итак, ситуация остается тяжелой, но Украина делает все, чтобы максимально оттеснить врага, не дать ему подойти к Сумам. На пути оккупантов также будут водные препятствия, лесистая местность. Не надо забывать, что даже на такое сравнительно стремительное продвижение врагу понадобилось 5 недель.

Напомним, россияне находятся в 20 километрах от Сум, поэтому возрастает угроза обстрелов из РСЗО, артиллерии и FPV-дронов. Однако местные власти сообщили, что российские дроны еще не долетают до города. Оснований для эвакуации жителей областного центра также пока нет.