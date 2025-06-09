Однако они уже не поддаются страху, который хочет навязать Россия. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, заметив, что не стоит переоценивать врага.

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Как Сумщина выдерживает обстрелы

По словам городского головы Конотопа, ночью российские "Шахеды" летели максимально низко, чтобы обойти локаторы и пройти мимо Сумщины дальше. Только в районе Конотопа одновременно в небе могли находиться десяток БпЛА. Однако община уже привыкла к громким ночам.

Паники, как была несколько месяцев назад или во время крупнейшего обстрела города, уже нет. Я объезжал смотреть, открыты ли все укрытия, но были случаи, когда люди не заходили, а просто стояли рядом и смотрели на "Шахеты". Подчеркиваю – так делать нельзя,

– подчеркнул он.

В то же время Семенихин объяснил, что это свидетельствует о том, что местные жители уже не поддаются панике, которую пытается насадить враг. Более того, не стоит воспринимать такие атаки как "ответ Путина" на операцию "Паутина" и гиперболизировать силы врага. Например, сегодня во время массированной атаки Украина успешно уничтожила все "Кинжалы" с помощью Patriot.

Напомним, что в ночь на 9 июня Россия выпустила 499 ракет и дронов по Украине, из которых 479 уничтожила украинской ПВО.