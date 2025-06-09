Однак вони вже не піддаються страху, який хоче нав'язати Росія. Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що не варто переоцінювати ворога.

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Як Сумщина витримує обстріли

За словами міського голови Конотопа, вночі російські "Шахеди" летіли максимально низько, щоб оминути локатори та пройти повз Сумщину далі. Лише в районі Конотопа одночасно в небі могли перебувати десяток БпЛА. Однак громада вже призвичаїлась до гучних ночей.

Паніки, як була кілька місяців тому або під час найбільшого обстрілу міста, вже немає. Я об'їжджав дивитись, чи відкриті усі укриття, але були випадки, коли люди не заходили, а просто стояли поруч і дивились на "Шахеди". Підкреслюю – так робити не можна,

– наголосив він.

Водночас Семеніхін пояснив, що це свідчить про те, що місцеві жителі вже не піддаються паніці, яку намагається насадити ворог. Ба більше, не варто сприймати такі атаки як "відповідь Путіна" на операцію "Павутина" та гіперболізувати сили ворога. Наприклад, сьогодні під час масованої атаки Україна успішно знищила усі "Кинджали" за допомогою Patriot.

Нагадаймо, що у ніч на 9 червня Росія випустила 499 ракет і дронів по Україні, з яких 479 знищила українською ППО.