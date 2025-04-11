Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что звучало уже много слухов о наступлении России в Сумской области. Оккупанты действительно имеют определенные войска на своей территории вблизи этого направления.

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Что планирует Россия

Как считает британский военный, вероятнее всего, Россия, как всегда, будет идти в самоубийственные атаки на позиции Сил обороны Украины. Она преимущественно так и воюет на всей линии фронта.

Я общался с людьми в тамошних бригадах. Россияне снова используют химическое оружие. Мы уже говорили о применении хлорпикрина. Я так понимаю, что они ежедневно используют его на границе,

– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.

Важно, чтобы Запад и в дальнейшем продолжал поддерживать наше государство. Тогда будет легче справиться с этими вызовами. Нужно обеспечивать Украину всеми боеприпасами и другим нужным военным оборудованием.

По моему мнению, лето станет важным и решающим периодом для развития событий на войне. Я уверен, что Украина имеет военную мощь и дух, чтобы сопротивляться этой, возможно, последней атаке врага,

– сказал британский военный.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически уже начала наступление, о котором много говорилось. Количество боевых действий на основных направлениях увеличилось почти вдвое. В Сумской ОВА также рассказали, что происходит в регионе. Российских войск на территории области нет.