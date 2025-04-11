Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що лунало вже багато чуток про наступ Росії в Сумській області. Окупанти дійсно мають певні війська на своїй території поблизу цього напрямку.

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Що планує Росія

Як вважає британський військовий, найімовірніше, Росія, як завжди, буде йти в самогубчі атаки на позиції Сил оборони України. Вона переважно так і воює на всій лінії фронту.

Я спілкувався з людьми у тамтешніх бригадах. Росіяни знову використовують хімічну зброю. Ми вже говорили про застосування хлорпікрину. Я так розумію, що вони щодня використовують його на кордоні,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Важливо, аби Захід і надалі продовжував підтримувати нашу державу. Тоді буде легше справитися з цими викликами. Потрібно забезпечувати Україну усіма боєприпасами та іншим потрібним військовим обладнанням.

На мою думку, літо стане важливим та вирішальним періодом для розвитку подій на війні. Я впевнений, що Україна має військову міць та дух, щоб чинити опір цій, можливо, останній атаці ворога,

– сказав британський військовий.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже почала наступ, про який багато говорилося. Кількість бойових дій на основних напрямках збільшилася майже удвічі. В Сумській ОВА також розповіли, що відбувається в регіоні. Російських військ на території області немає.