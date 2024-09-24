Россияне ставят в бой всех, кого могут: боец спрогнозировал ближайшие месяцы в районе Волчанска

Враг перегруппировывается и пытается расширить линию боевого столкновения возле Волчанска. Кроме этого, оккупанты продвигаются к реке Оскол, что создает угрожающую ситуацию.

Противник даже не планировал создавать существенную паузу на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что благодаря изнурительной работе Сил обороны удалось уничтожить значительный ударно-штурмовой потенциал врага.

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Интенсивность боев возросла

В последнее время на Харьковском участке, в частности в районе населенных пунктов Глубокое, Волчанск, интенсивность боевых действий была выше. Задача врага по Харьковской области остается неизменной – продвижение вперед.

Руководство оккупационных войск требует двигаться вперед, несмотря на цену и потери. Также враг привлекает дополнительные резервы, заходят подразделения, основной задачей которых является создание системы принуждения.

В основном этот функционал закрывает собой подразделение "Ахмат". Как следствие, они ставят в бой всех, кого только могут: поваров, механиков и так далее,

– рассказал Юрий Федоренко.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

Насколько хватит ресурсов России

Относительно возможностей противника, то вскоре начнется бездорожье, усложнится логистика. Поэтому оккупанты определили своей приоритетной задачей максимально нарастить способности. Также могут воспользоваться неопределенностью, которая есть в Соединенных Штатах накануне выборов.

По моему субъективному мнению, противник будет особенно активен ближайшие 2 – 3 месяца. Они будут лезть вперед, несмотря ни на что,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Впрочем работа бригад, которые держат оборону в Харьковской области, является слаженной. Продвинуться врагу они не позволят. Но стоит понимать, что для защиты территорий нужна совместная работа Сил обороны и гражданских. Именно это не даст возможности оккупантам двигаться вперед.