Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что враг не оставил своих планов развивать наступление на Запорожскую область. Для этого оккупанты возводят новые укрепления, но в их действиях заметны существенные проблемы.

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Какой вызов встал перед Россией

"У нас снова просто забиты все подготовительные полигоны, россияне тренируются, они снова окапываются, укрепляются. Даже сделали новые укрепления сверху по старым", – заметил Петр Андрющенко.

Это особенно заметно на территории Бердянского района, Никольской громады, ближе к Розовке и вообще к линии фронта. Итак, враг точно готовится к наступлению, а не к прекращению огня.

Их цель продвинуться максимально дальше, например, дойти до такого расстояния, чтобы терроризировать Запорожье ствольной артиллерией. Я думаю, это их главная цель 2025 года. Здесь говорится больше о дестабилизации ситуации, а не о победе,

– добавил Андрющенко.

Теоретически, россиянам нужно продвинуться в Запорожской области, чтобы потом, возможно, захватить Покровск. Судя по тем силам и средствам, которые имеет враг, то их значительно меньше, чем во время наступления на Угледар. Также это значительно меньшие силы, чем те, которые оккупанты бросили на Авдеевку в 2024 году.

"Это должно дать нам понимание полной картины. Потому что заполненные полигоны не свидетельствуют о том, что в России все в порядке с живой силой. Они не успевают доукомплектовывать свои подразделения. Поэтому наступление на Запорожском направлении, которое планировали на конец апреля, до сих пор не начато", – подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

Вероятно, мы увидим его в ближайшее время или Владимир Путин все-таки согласится пойти на прекращение огня. Ведь сейчас Россия переживает серьезный кризис с вооружением, техникой, количеством личного состава.

Их летняя наступательная кампания вряд ли имеет шансы на успех. Скорее всего, мы снова увидим как в наступление бросают людей на костылях. Враг уже не успевает пополнять личный состав. Если темпы штурмов не уменьшатся, то уже осенью 2025 года Путин будет вынужден объявить настоящую мобилизацию, чтобы обеспечить поступление живой силы.