Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що ворог не полишив своїх планів розвивати наступ на Запорізьку область. Для цього окупанти зводять нові укріплення, але в їхніх діях помітні суттєві проблеми.

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Який виклик постав перед Росією

"У нас знову просто забиті усі підготовчі полігони, росіяни тренуються, вони знову окопуються, укріплюються. Навіть зробили нові укріплення зверху по старих", – зауважив Петро Андрющенко.

Це особливо помітно на території Бердянського району, Нікольської громади, ближче до Розівки та загалом до лінії фронту. Отже, ворог точно готується до наступу, а не до припинення вогню.

Їхня мета просунутися максимально далі, наприклад, дійти до такої відстані, щоб тероризувати Запоріжжя ствольною артилерією. Я думаю, це їхня головна мета 2025 року. Тут мовиться більше про дестабілізацію ситуації, а не про перемогу,

– додав Андрющенко.

Теоретично, росіянам потрібно просунутися у Запорізькій області, щоб потім, можливо, захопити Покровськ. Судячи з тих сил і засобів, які має ворог, то їх значно менше, ніж під час наступу на Вугледар. Також це значно менші сили, ніж ті, які окупанти кинули на Авдіївку у 2024 році.

"Це має дати нам розуміння повної картини. Бо заповнені полігони не свідчать про те, що у Росії все гаразд з живою силою. Вони не встигають доукомплектовувати свої підрозділи. Тому наступ на Запорізькому напряму, який планували на кінець квітня, досі не розпочатий", – підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Ймовірно, ми побачимо його найближчим часом або Владімір Путін все-таки погодиться піти на припинення вогню. Адже зараз Росія переживає серйозну кризу з озброєнням, технікою, кількістю особового складу.

Їхня літня наступальна кампанія навряд чи має шанси на успіх. Скоріш за все, ми знову побачимо як у наступ кидають людей на милицях. Ворог уже не встигає поповнювати особовий склад. Якщо темпи штурмів не зменшаться, то вже восени 2025 року Путін буде змушений оголосити справжню мобілізацію, щоб забезпечити надходження живої сили.