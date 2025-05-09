Таким припущенням з 24 Каналом поділився координатор групи "Інформаційний спротив" та полковник запасу Костянтин Машовець. За його словами, ворог проводить окрему наступальну операцію на Запорізькому напрямку.

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На думку полковника запасу, щонайменше два угруповання військ будуть залучені під час масштабної літньої наступальної операції. Насамперед мовиться про угруповання "Південь". Можливо, до операції також долучаться суміжні фланги ще двох угруповань – "Центр" і "Захід".

Про мету росіян на Запорізькому напрямку

Як зазначив Машовець, на Запорізькому напрямку противник дійсно проводить наступальні дії. Основна мета – спроба обійти Оріхів з обох флангів: і зі сходу, і із заходу, щоб вийти на гряду висот західніше міста. У цьому районі діють сили 58-ї та 35-ї армій.

Ці дії на Запорізькому напрямку можна розглядати як окрему операцію, у якій залучено дві армії.

Але я б більше уваги звернув не на південну операційну зону, а на східну. Саме там ворог зосередив основну частину своїх сил і засобів,

– зазначив Костянтин Машовець.

Раніше у Нацгвардії заявили про підготовку росіянами десантної операції на Херсонщині з метою висадки на правий берег Дніпра за допомогою 300 човнів.

Однак речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що наразі не мовиться про таку кількість плавзасобів. За його словами, росіяни не зможуть заховати їх непомітно для української розвідки.