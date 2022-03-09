Наступление не удалось: оккупанты понесли значительные потери на Полесском направлении

Враг пошел в наступление на Полесском направлении, но понес серьезные потери и отступил. Боевую технику оккупанты преимущественно просто покидают.

В Генштабе уточнили, что на Полесском направлении оккупанты используют отдельные подразделения из состава 29, 35 и 36 армий Тихоокеанского флота и Воздушно-десантных войск России. Они начали наступать, но их атаку отразили.

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После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, но спешно выводится в районы восстановления,

– говорится в сообщении.

Интересно, что боевую технику враг в основном не эвакуирует.

В целом у оккупантов упал темп продвижения войск. Впрочем, они еще не отказались от наступательной операции. У врага значительные потери в технике и живой силе, личные силы деморализованы и сдаются в плен.

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