У Генштабі уточнили, що на Поліському напрямку окупанти використовують окремі підрозділи зі складу 29, 35 та 36 армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-десантних військ Росії. Вони почали наступати, але їхню атаку відбили.

Важливо Чи зможуть росіяни акумулювати сили для просування по Україні

Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення, – йдеться у дописі.

Цікаво, що бойову техніку ворог переважно не евакуйовує.

Загалом в окупантів впав темп просування військ. Утім, вони досі не відмовилися від наступальної операції. У ворога значні втрати в техніці та живій силі, особові сили деморалізовані й здаються в полон.

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