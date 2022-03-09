За даними джерел 24 каналу у розвідці, окупанти розуміють своє досить жахливе становище, оскільки залишати у себе в тилу великі міста з чималим угрупованням військ – подібно смерті. Щоб росіяни могли серйозно посилити свої наступальні підрозділи на захід та південь від Києва, їм потрібно зняти з-під Чернігова та Сум велику кількість особового складу та техніки.

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Якщо це станеться, загарбники не тільки значно послаблять свої позиції поблизу майже оточених міст, але й значно подовшать собі логістичне плече. Тягнути тисячі тонн палива, боєприпасів та їжі їм доведеться на багато кілометрів від кордону та по ворожій території.

Спроби оточити Київ неминучі

Як показує практика, російські загарбники нехтують всіма правилами війни та банальною логікою. Яскравий цьому приклад – масова посадка гелікоптерів у Херсоні після того, як попередні гвинтокрили були знищені українською артилерією. Наслідки такого вчинку були цілком зрозумілими.

Крім того, можна розповісти про те, як в одному з великих міст російський десант висадили безпосередньо на футбольне поле на стадіоні. Так і закінчилося життя еліти загарбницьких військ.

Та й взагалі, російське командування настільки непродумано закидує свій особовий склад на бойові завдання, що українцям залишається лише радіти. Від своєї божевільної тактики ворог не відмовився, тому можна з легкістю припустити, що окупаційні війська будуть йти в атаку без якихось надій на перемогу.

Аналізуючи ситуацію зі спробами відрізати столицю від залізничних та автомобільних сполучень з усією Україною, можна дійти висновків, що робити це окупанти намагатимуться або після знищення захисників Чернігова, що дуже малоймовірно, або ж їм все ж таки доведеться перекидати значні сили з-під оточеного міста. Також росіяни можуть зробити хід конем та намагатися оточити Київ тими силами, які перебувають на його півночі.

Для цього їм треба не тільки розпорошувати свої сили, але й пройти крізь оборону Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля, Вишневого, Гатного та ще багатьох населених пунктів. І це означає серйозне просування вглиб ворожої для окупантів території, з логістичними проблемами та великими втратами. Однак треба звернути увагу на те, що угруповання бойовиків на півночі від Києва – одне з найбільш боєздатних зі всіх, що перебувають на нашій території. Зведені батальйонно-тактичні групи з російських десантників, кадирівців, танкових дивізій та мотострілків перебувають на прямому зв'язку з командуванням. Навіть попри розгром штабу у Дитятках та втечу генерала до Білорусі.

За даними розвідки, деякі окупанти з цих підрозділів не дуже розуміють, навіщо їм штурмувати Київ, однак бажання повбивати українців та зайнятися мародерством у них хоч відбавляй. Путінські бойовики майже відрізані від інформації, їм доводять, що Росія нібито перемагає у війні. Втім, про серйозні встрати окупанти здогадуються, оскільки багато хто з них бачив знищені колони росгвардії та деяких підрозділів кадирівців.

Однак навіть попри це все безглузді спроби оточити Київ та, можливо, зайти всередину, є неминучими.

Чи зможуть росіяни досягти успіхів на київському фронті

За 14 днів бойовики Путіна змогли підійти до київської агломерації та навіть закріпитися на позиціях. Сталося це виключно завдяки наявності Зони відчудження, де не можна вести активних боїв. Цим окупанти й скористалися, розширивши свій плацдарм до відносно загрозливих масштабів. Також небезпеку для Києва являє собою угруповання, яке наближається до Броварів та пройшло повз Чернігів. Наразі росіяни намагаються налагодити понтонну переправу через Десну та спростити перекидання техніки у напрямку Борисполя. Також з тактичної точки зору окупантам потрібно взяти під контроль Вишгород та Київську ГЕС. Ймовірно, саме на ній і спробують зустрітися два російських угруповання для початку оточення столиці. Однак для цього їм ще треба туди дійти.

За даними Пентагону, жодних серйозних просувань загарбницьких військ на Київщині найближчим часом вони не очікують. Однак потроху налагоджувати логістику, окопуватись, готуватись до атаки та просуватися терористи ЗС РФ цілком можуть.

Що ж до самого оточення Києва, то багато в чому це залежить від ситуації в українському небі. Оскільки без тотального домінування авіації продертися крізь ешелоновану оборону росіянами буде дуже важко. Втім, навіть якщо загарбники якимось чином зможуть це зробити, навіть російські літаки не забезпечать механізованим та піхотним підрозділам безпеки. Кількості окупантів недостатньо для того, аби реально взяти під контроль багатомільйонне місце, а на вулицях міста техніка стає дуже вразливою. Тому жодних шансів на захоплення Києва у росіян нема.