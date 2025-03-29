В Силах обороны Юга назвали бредом угрозы оккупации для Николаева и Одессы

Некоторые западные СМИ сообщают, что россияне могут оккупировать Николаевскую и Одесскую области. Однако это вряд ли возможно, поскольку на их пути есть многочисленные препятствия.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин объяснил 24 Каналу, что врагу придется преодолеть несколько водоемов и острова, которые находятся под контролем Украины. Это, по его словам, пока невозможно.

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Почему Россия не сможет дойти до Николаева и Одессы

По словам представителя Сил обороны Юга, угрозу оккупации Николаевщины и Одесской области пока трудно представить, поскольку линия боевого столкновения на этом направлении проходит через русло Днепра, и острова в этой зоне под контролем Украины.

Чтобы осуществить сухопутные операции, враг должен форсировать не одну водную преграду, а несколько проливов. Затем ему нужно будет захватить Херсон и продолжить наступление. Но после этого на пути россиян будет стоять река Южный Буг, что также является серьезной естественной преградой.

Поэтому человек, который заявляет, что россияне могут осуществить сухопутные операции, захватить Николаев, Херсон, Одессу и двигаться в Приднестровье, или не знает карты, или общается с российским генштабом и знает их планы,

– пояснил Владислав Волошин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новое наступление на Харьковщине и Сумщине весной этого года.