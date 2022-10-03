"Надо готовиться к худшему": Братчук раскрыл детали потенциального наступления россиян на Одессу
Появляются сообщения, что оккупанты не удержат территории на правом берегу Днепра Херсонщины и могут пойти в Одессу. Командование ВСУ и войска готовы ко всему, чтобы побеждать россиян в дальнейшем.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Ранее сообщалось о том, что россияне ударили ракетами "Искандер" по Одесщине.
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Угроза наступления на Одессу
Братчук отметил, что все прогнозы по поводу наступления россиян на Одессу – это прогнозы от лукавого. Мы не знаем, что в голове оккупантов. Лучше им сдаваться, как говорят и наши ВСУ.
Конечно, нужно готовиться к худшим сценариям. Они озвучены, и я прекрасно понимаю, что военное командование понимает, что может произойти. Соответствующие сценарии контрдействий тоже должны быть,
– отметил представитель Одесской ОВА.
Братчук раскрыл детали потенциального наступления россиян на Одессу: смотрите видео
Ситуация в временно оккупированной Херсонской области
Он продолжил связь с людьми, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонщины. Наши подпольщики там помогают уничтожать врага. В частности, партизаны.
"Люди очень ждут. Уж настолько их там заставляют сдаться: и к учителям ходят патрули, и составляют списки тех, кого на Херсонщине будут выселять. И когда ты видишь в этих списках фамилии родных тебе людей, понимаешь, что нужно что-то делать с одной стороны. С другой стороны, они должны продержаться. Не будем подгонять ВСУ, они знают, что делают и без нас", – подчеркнул Братчук.
Ситуация в Приднестровье и на мосту через Днестровский лиман
Спикер Одесской ОВА также рассказал, что пункт пропуска в Паланке работает в соответствии с реалиями времени. Мост через Днестровский лиман, к сожалению, не работает. Ремонт сейчас делать невозможно, потому что враг постоянно угрожает. Относительно Приднестровья ситуация постоянно отслеживается.
Молдова тоже за этим наблюдает очень активно, потому что это их временно оккупированная международно признанная территория.
– подытожил он.
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