"Надо готовиться к худшему": Братчук раскрыл детали потенциального наступления россиян на Одессу

Появляются сообщения, что оккупанты не удержат территории на правом берегу Днепра Херсонщины и могут пойти в Одессу. Командование ВСУ и войска готовы ко всему, чтобы побеждать россиян в дальнейшем.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Ранее сообщалось о том, что россияне ударили ракетами "Искандер" по Одесщине.

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Угроза наступления на Одессу

Братчук отметил, что все прогнозы по поводу наступления россиян на Одессу – это прогнозы от лукавого. Мы не знаем, что в голове оккупантов. Лучше им сдаваться, как говорят и наши ВСУ.

Конечно, нужно готовиться к худшим сценариям. Они озвучены, и я прекрасно понимаю, что военное командование понимает, что может произойти. Соответствующие сценарии контрдействий тоже должны быть,

– отметил представитель Одесской ОВА.

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Ситуация в временно оккупированной Херсонской области

Он продолжил связь с людьми, которые находятся на временно оккупированной территории Херсонщины. Наши подпольщики там помогают уничтожать врага. В частности, партизаны.

"Люди очень ждут. Уж настолько их там заставляют сдаться: и к учителям ходят патрули, и составляют списки тех, кого на Херсонщине будут выселять. И когда ты видишь в этих списках фамилии родных тебе людей, понимаешь, что нужно что-то делать с одной стороны. С другой стороны, они должны продержаться. Не будем подгонять ВСУ, они знают, что делают и без нас", – подчеркнул Братчук.

Ситуация в Приднестровье и на мосту через Днестровский лиман

Спикер Одесской ОВА также рассказал, что пункт пропуска в Паланке работает в соответствии с реалиями времени. Мост через Днестровский лиман, к сожалению, не работает. Ремонт сейчас делать невозможно, потому что враг постоянно угрожает. Относительно Приднестровья ситуация постоянно отслеживается.

Молдова тоже за этим наблюдает очень активно, потому что это их временно оккупированная международно признанная территория.

– подытожил он.

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