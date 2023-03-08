Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, ситуация как в городе, так и по линии обороны вокруг него очень сложная.

Смотрите также Россияне атакуют постоянно: 73-летний дедушка из Авдеевки уже 2 месяца живет в погребе

"В среднем где-то 6 – 8, иногда и 10 ракет прилетает в сутки именно в город. По позициям – еще примерно такое же количество вокруг города", – рассказал он.

Барабаш отметил, что ночью единичные прилеты были как в старой части города, так и в центральной. А утром оккупанты начали массированный артобстрел и нанесли ракетный удар. Прилетело также и в село Ласточкино возле Авдеевки.

"Последнюю неделя-полторы что-то очень сильно летит в этот населенный пункт", – сказал он.

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации отметил, что интенсивность боев волнообразна.

То очень горячо, то немного спокойнее. Но ни минуты, чтобы было тихо в городе – нет,

– рассказал Барабаш.

Тактика и потери врага

Виталий Барабаш рассказал, что тактика врага такова, что сначала идет пехота, а за ней уже техника. И все это происходит под прикрытием артиллерии и авиации.

"В среднем где-то 200 – 300 окупантов на нашем направлении погибает в сутки. Приблизительно так в среднем считаем и трехсотых", – сказал Барабаш.

Хватает ли у врага резервов: смотрите видео

Есть ли у врага резервы

По его мнению, проблем с резервами у оккупантов нет. Об этом свидетельствует, в частности, информация, передаваемая с временно оккупированных территорий. Достаточно у россиян и техники.

С резервами у них все хорошо. В Макеевке, Ясиноватой, в самом Донецке – много личного состава. Нет никакого "снарядного голода", как о нем говорят,

– заявил он.

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации убежден, что сейчас из-за переменчивой погоды россияне не могут ехать техникой.

Споры в России

Виталий Барабаш отметил, что заявления главы ЧВК "Вагнер" о якобы "снарядном голоде" его наемников – это, скорее всего, личные споры между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством России. Мол, они сводят счета. Барабаш считает, что наиболее эффективнее это делать – просто не дать БК, личного состава, техники, чтобы наемники провалили операцию.

"Например, в Бахмуте. Понятно, чтобы Пригожин пошел в определенную немилость к их недофюреру, недоцарю. Когда у них ставятся реальные боевые задачи – то, поверьте, хватает у них и БК, и техники, и личного состава", – подытожил он.

Война России с Украиной: последние новости