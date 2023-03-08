Про це у коментарі 24 Каналу заявив голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ситуація як в місті, так і по лінії оборони навколо нього дуже складна.
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"В середньому десь 6 – 8, іноді й 10 ракет прилітає за добу саме в місто. По позиціях – ще приблизно така ж кількість навколо міста", – розказав він.
Барабаш зазначив, що вночі поодинокі прильоти були як в старій частині міста, так і в центральній. А зранку окупанти почали масований артобстріл та завдали ракетного удару. Прилетіло також і в село Ласточкіне поблизу Авдіївки.
"Останній тиждень-півтора щось дуже сильно летить в цей населений пункт", – сказав він.
Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації зауважив, що інтенсивність боїв хвилеподібна.
То дуже гаряче, то трохи спокійніше. Але жодної хвилини, щоб було тихо в місті – немає,
– розказав Барабаш.
Тактика та втрати ворога
Віталій Барабаш розказав, що тактика ворога така, що спочатку йде піхота, а за нею вже техніка. І це все відбувається під прикриттям артилерії та авіації.
"В середньому десь 200 – 300 окупантів на нашому напрямку гине за добу. Приблизно так в середньому рахуємо й трьохсотих", – сказав Барабаш.
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Чи є у ворога резерви
На його думку, проблем з резервами в окупантів немає. Про це свідчить, зокрема, інформація, яку передають із тимчасово окупованих територій. Удосталь в росіян і техніки.
З резервами в них все добре. В Макіївці, Ясинуватій, в самому Донецьку – багато особового складу. Немає жодного "снарядного голоду", як про нього кажуть,
– заявив він.
Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації переконаний, що нині через мінливу погоду росіяни не можуть їхати технікою.
Суперечки в Росії
Віталій Барабаш зауважив, що, заяви глави ПВК "Вагнер" про нібито "снарядний голод" його найманців – це, найімовірніше, особисті суперечки між Євгєнієм Пригожиним та вищим військовим керівництвом Росії. Мовляв, вони зводять рахунки. Барабаш вважає, що найдієвіше це робити – просто не дати БК, особового складу, техніки, щоби найманці провалили операцію.
"Наприклад, в Бахмуті. Зрозуміло, щоби Пригожин пішов в певну немилість до їхнього недофюрера, недоцаря. Коли в них ставляться реальні бойові задачі – то, повірте, вистачає в них і БК, і техніки, і особового складу", – підсумував він.
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