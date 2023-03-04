Серед них і 73-річний Федір Олексійович. Він понад 2 місяці жив у льосі.

До теми Росіяни спробували прорватись під Авдіївкою: втратили 3 танки і 5 БМП – потужне відео від ЗСУ

Дідусь 2 місяці прожив у льосі

73-річний Федір Олексійович через постійні російські обстріли з початку цього року переховувався у підвалі, що розміщений біля багатоквартирного будинку. Про це дізналися українські волонтери з "Волонтерського дому" та прийшли чоловікові на допомогу.

Вони принесли пенсіонеру продукти та фрукти, а також допомогли опустити їх у погріб на мотузці. Окрім цього, йому дали найнеобхідніші ліки та теплі речі.

Федір Олексійович не хоче евакуюватися в безпечніше місце, попри те, що за нього хвилюються діти та онуки.

Що там робити? Я ж не знаю, що там завтра буде. Може, завтра росіяни туди підуть, а я туди поїду,

– каже чоловік.

Волонтери допомогли пенсіонеру: відео

Варто прочитати Збито російський Су-25 поблизу Авдіївки: у міській адміністрації розповіли деталі

Окупантам наказали захопити Авдіївку до березня

Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що зараз в районі Авдіївки перебувають перший армійський корпус квазіреспубліки Донецької області та 96-а парашутно-десантна дивізія збройних сил Росії.

Окрім того, напередодні там була бригада незаконного збройного угруповання "П'ятнашка", у якій воюють найманці з усього світу. Однак вже другий тиждень їх не видно. Була інформація, що це угруповання ліквідували.

Утім, найімовірніше, вони пішли на доукомплектування або їх перекинули на інший напрямок,

– припустив голова Авдіївської міської ВЦА.

За його словами, з перехоплених розмов ворога стає зрозуміло, що перед окупаційним військом поставили завдання взяти Авдіївку. Росіяни постійно переносять дати захоплення міста, але найчастіше в ефірах лунав наказ захопити його до 1 березня.