Новое наступление России в 2023 году: к чему следует готовиться Украине

Украина и Россия параллельно готовятся к возобновлению активных боевых действий, что может произойти уже в начале весны. Россия проводит мобилизацию, а Украина наращивает мышцы благодаря военной помощи Западу.

Новое большое наступление России уже практически ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому в 2023 году следует ожидать продолжения боевых действий. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, какая может быть ситуация на фронте и какую роль играет помощь Запада.

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В ГУР МО назвали решающие месяцы войны

Украинская разведка отмечала, что решающими станут весна и начало лета, ведь именно в этот период россияне планируют свои новые наступления. В ГУР ожидают, что в феврале – марте в Донецкой и Луганской областях активизируются боевые действия. Кроме того, враг может пойти в наступление на Купянском направлении в Харьковской области.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий напомнил, что Владимир Путин приказал оккупантам захватить Донбасс до марта. Приказ был отдан новому командующему оккупантами в Украине Валерию Герасимову.

Также в разведке отмечают, что сейчас фиксируется перебрасывание российских военных на восток Украины из Беларуси. Следовательно, один из районов, где россияне могут снова попытаться перейти границу, это Купянское направление.

Вдобавок возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий Луганской области.

Какая угроза для Киева и Львова

Скибицкий развеял мечты кремлевских пропагандистов, всячески пытающихся раскрутить тезис, что Россия готовится к великой войне, а потому якобы может наступать на Львов и вследствие этого отрезать Украину от Европы. Генерал-майор заявил, что такие вбросы – это информационная война.

В американском Институте изучения войны (ISW) оценивают риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси как очень низкий.

Аналитики отметили, что за последние 24 часа на территории Беларуси действительно наблюдается военная активность, но ее уровень указывает на то, что атака остается маловероятной.

Стоит добавить, что Генштаб ВСУ в очередной раз подчеркнул, что по состоянию на 23 января не наблюдается формирования ударной группировки российских войск в Беларуси.

Тем более что заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заверил, что сейчас идет установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений вокруг Киева.

Кроме того, продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения оккупантов. Также идет процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

Подготовка России к наступлению не позволяет расслабиться партнерам Украины

В то же время следует понимать, что угроза нового масштабного наступления все же остается и это подчеркивают партнеры Украины. Это очень важно, ведь это не позволяет нашим партнерам расслабляться.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель объяснял промедление Германии с поставками танков "Леопард" тем, что там считают, что война перешла в период застоя.

Однако министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что последние шаги России указывают на ее подготовку к большому наступлению в ближайшие месяцы. Поэтому Певкур считает, что западная помощь Украине сейчас крайне важна.

Запад давит на Германию

Не отвергая в целом угрозы масштабного наступления, следует понимать, что такое заявление из Эстонии призвано активизировать помощь, в первую очередь от Германии.

По словам Ханно Певкура, на переговорах на базе "Рамштайна" новому министру обороны Германии Борису Писториусу нечего было сказать в свое оправдание.

Певкур отметил, что вариант, при котором другие союзники, например Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением. Он отметил, что этого все равно будет мало. Мол, реальные изменения произойдут, если танки, боевые машины, предоставляемая союзниками техника будут действовать как единый кулак.

Почерк Герасимова: чего ждать от командующего оккупантов

Следует обратить внимание на заявление Певкура о назначении Валерия Герасимова командующим оккупантами в Украине. В украинской разведке рассказали, что Россия может бросать на фронт больше бойцов из элитных подразделений, в том числе десантников.

Мол, это типичная стратегия командующего оккупантами Герасимова. По словам Скибицкого, нынешнее перемещение российских подразделений воздушно-десантных войск – это и есть почерк Герасимова. Он отметил, что подобная стратегия отслеживалась и в начале полномасштабной войны.

Тогда по всем направлениям во втором эшелоне шли российские десантники, а во время наступления на Киев они выполняли основную роль. Следовательно, украинская разведка считает, что и во время нового наступления россиян будет более активное применение воздушно-десантных войск.

Следует добавить, что российские десантные подразделения за первые полгода войны были наполовину выбиты. Кроме того, элитная российская 98-я дивизия была выбита из Херсона, а затем переброшена на Восток.

Россия не может обеспечить мобилизованных, которыми планирует идти в наступление

Вместе с тем, в ГУР подчеркнули, что, несмотря на попытки мобилизовать дополнительные силы, Россия уже не может обеспечить новых мобилизованных на войну граждан оружием и техникой.

Поэтому в случае мобилизации еще 500 тысяч человек будет иметь с этим больше проблем. По оценкам разведки, по состоянию на сегодня уже мобилизовано около 315 тысяч россиян.

В то же время, происходит очередная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В разведке уверены, что у России уже есть директива не выпускать за границу тех, кто подпадает под мобилизацию, даже если об этом не заявлено официально. Однако оружия и техники для мобилизованных, бросаемых на фронт, уже не хватает.

Регулярная армия или боевики: на кого сделает ставку Путин

В ISW уверяют, что Кремль все же постарается делать ставку именно на регулярную армию, поскольку главарь вагнеровцев Евгений Пригожин потерял свой авторитет в глазах Путина. Особенно после неудачных попыток захватить Бахмут.

По словам аналитиков, Путин делал ставку на тандем Пригожина и Суровикина в надежде, что первый захватит как можно больше территорий, а второй морально сломает украинцев массированными ракетными обстрелами.

По этому поводу аналитики рассуждают, как дальше будет вести себя Кремль. С одной стороны, там отмечают, что возвращение к тактике использования обычных военных офицеров, таких как Герасимов, может свидетельствовать о том, что Путин постарается вести себя более рационально. Следовательно, откажется от эскалации ситуации.

С другой стороны, сосредоточение внимания на регулярной армии говорит о том, что Путин будет стараться действительно вкладывать в нее все ресурсы. Следовательно, в долгосрочной перспективе есть угроза не только в контексте войны в Украине, но и для будущей безопасности НАТО.

Угрозы России ядерным оружием ничем не подкреплены

Хотя есть другая сторона медали – российская армия, которую считали "второй в мире", оказалась совсем не такой, как ее рисовали. Разведка уверяет, что Россия использует тактическое ядерное оружие как один из элементов запугивания. При этом страна-агрессор даже не испытывала боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".

Украинская разведка отмечает, что носители ядерного оружия действительно есть и в Крыму. Оккупанты постоянно отрабатывали вопросы доставки ядерного боезаряда, подготовки оружия к возможному боевому применению.

Но, что касается технического состояния, это тактическое ядерное оружие, изготовленное еще при СССР. Как оно себя поведет, не знают даже сами россияне. А вот пугалки о том, что ядерный заряд устанавливают и на "Искандерах" и "Калибрах" тоже несколько раздуты.

Война в Украине продлится в 2023 году: что нужно Силам обороны

Международное агентство Fitch Ratings сделало свой прогноз касательно продолжения войны. Агентство заявило, что война будет продолжаться в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров.

То есть в ближайшее время не будет политических уступок, которые могли бы лечь в основу урегулирования путем переговоров. Там уверяют, что, несмотря на преимущество Украины на поле боя, ни одна из сторон не имеет достаточно сил для большого прорыва.

Поэтому из этого можно сделать только один вывод – Украине нужно больше мощного оружия для ускорения наступательных операций сил обороны. В частности, украинская армия нуждается в современных танках.

Тема танков сдвинулась с мертвой точки

На эту тему до сих пор ведутся дискуссии, однако они начали выходить на новый уровень. После затягивания процесса и официальных заявлений Польши о стремлении передать танки даже без согласия Германии, в правительстве Шольца заявили, что не будут возражать, если Варшава передаст Украине танки Leopard 2.

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Сразу после этого заявления премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна безотлагательно направит Германии официальный запрос по передаче Украине Leopard-2. Однако он добавил, что вопрос уже не в разрешении, а в откровенном давлении на правительство Шольца и в создании хотя бы небольшой коалиции стран, готовых передать танки.

Германия может оказаться в изоляции из-за "Леопардов"

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик сделал очень важное заявление на эту тему. По его словам, Германия может оказаться в международной изоляции, если будет отказываться передавать танки Украине, ведь давление на Берлин оказывают уже все страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и США.

Следовательно, в случае отказа положение Берлина будет, мягко говоря, очень слабым. По его словам, Германия пытается реализовать свое геополитическое видение. Но сегодня они должны столкнуться с тем фактом, что их видение противоречит тому, что они говорят, тому, что они обязались защищать – международное право, целостность и суверенитет стран.

Поэтому если Германия, как говорит Шольц, хочет стать гарантом безопасности в Европе, она должна принять положительное решение о передаче "Леопардов" в Украину. Иначе все ее стремления окажутся ложью, а затем Германию будут ждать не лучшие времена, когда большинство партнеров от нее отвернутся.

Министр обороны Борис Писториус уже уверяет, что в ближайшее время будет одобрено решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину. Писториус объяснил, что говорится о факторах, включающих вопросы безопасности для немецкого населения. Но, скорее всего, это касается того, что Германия стремится создать какую-то свою собственную коалицию.

К примеру, накануне Шольц показательно посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться усилить франко-германский альянс. Во время брифинга Макрон заявил, что Франция рассмотрит вопрос передачи Украине танков "Леклерк", но если это не помешает безопасности его страны и не приведет к эскалации.

После брифинга появилась совместная франко-немецкая декларация по вопросам безопасности и обороны. В ней говорится, что Германия и Франция решили, что будут адаптировать свою военную поддержку Украины в зависимости от развития ситуации на поле боя.

На Западе пока не могут потребовать от Украины переговоров

Вместе с тем сегодня министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что европейские страны пока не могут просить Украину вернуться к переговорам с Россией, но отметил, что это возможно.

По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Путиным.

Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с Россией только при прекращении боев и бомбардировок. Мол, именно после остановки боевых действий и ракетных ударов Европа может начать просить Киев о переговорах.