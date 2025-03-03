Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР МОУ. Генерал-майор Вадим Скибицкий дал интервью для "РБК-Украина".

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Что известно о наступлении противника

Украинская разведка узнала о подготовке и разработке врагом непосредственного плана проведения наступательных действий, что пока не состоялись, минимум на 2 направлениях фронта. Благодаря разоблачению намерений россиян Силы обороны соответственно реагируют и перегруппировываются.

Наиболее критическая ситуация сейчас – на юго-западной части Донецкой области. Основные усилия противника сосредоточены на Покровске и всей агломерации украинских населенных пунктов, чтобы в случае успеха оккупанты смогли продолжить наступление в разных направлениях, в частности на Днепропетровскую область и север – к Краматорску и Славянску.

Но даже после того, как планы России становятся известными, и они понимают, что уже не смогут провести ту или иную операцию, – это не означает, что они отказываются от проведения такой операции,

– отмечает Скибицкий.

По его словам, оценивать угрозу наступления россиян на Днепропетровскую область нужно с того, выполнят ли они задачу по выходу на границы области.