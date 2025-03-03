Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова заступника начальника ГУР МОУ. Генерал-майор Вадим Скібіцький дав інтерв'ю для "РБК-Україна".

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Що відомо про наступ противника

Українська розвідка дізналася про підготовку й розробку ворогом безпосереднього плану проведення наступальних дій, що наразі не відбулися, мінімум на 2 напрямках фронту. Завдяки викриттю намірів росіян Сили оборони відповідно реагують і перегруповуються.

Найбільш критична ситуація зараз – на південно-західній частині Донецької області. Основні зусилля противника зосереджені на Покровську та всій агломерації українських населених пунктів, аби у разі успіху окупанти змогли продовжити наступ у різних напрямках, зокрема на Дніпропетровську область й північ – до Краматорська та Слов'янська.

Але навіть після того, як плани Росії стають відомими, і вони розуміють, що вже не зможуть провести ту чи іншу операцію, – це не означає, що вони відмовляються від проведення такої операції,

– зазначає Скібіцький.

За його словами, оцінювати загрозу наступу росіян на Дніпропетровщину потрібно з того, чи виконають вони завдання з виходу на кордони області.