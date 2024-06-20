Военный обозреватель Давид Шарп озвучил 24 Каналу, что, по его мнению, возможность захватить россиянами этот населенный пункт – "дело чести", ведь это территория, которую российская армия потеряла в 2022 году после того, как поселок освободила Украина и вернула его под контроль ВСУ.

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Давид Шарп уверен, что у россиян есть особый сентимент попробовать вернуть себе часть утраченных территорий на Харьковском направлении.

Выход на границу реки Оскол от Купянска – это одна из главных задач, которую россияне ставят перед собой. Наступление на Боровую вполне вписывается,

– отметил Шарп.

Главное не количество солдат, а их боеспособность

Военный обозреватель заметил, когда говорится о наступательном потенциале врага, то правильнее обращать внимание не на количество военнослужащих, а на то, насколько они боеспособны вести активные наступательные действия.

"Относительно 450 единиц военной техники – довольно убедительная цифра. Однако утешает то, что украинское командование об этом знает, у него было время подготовиться. В последние месяцы и недели прогнозы на основе открытых источников не оправдались, имею в виду анонсированные российские наступательные операции, поэтому трудно сказать, какие будут дальше события", – пояснил Шарп.