Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, пока враг не достиг там значительных успехов.

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Оккупанты стягивают войска в Харьковской области

Боровая сейчас является основным направлением сосредоточения усилий. И направление главного удара сейчас прежде всего в полосе Третьей отдельной штурмовой бригады. Противник уже более месяца продолжает скапливать войска,

– рассказал Кудряшов.

Как пояснил заместитель командира, российские захватчики не имеют никаких оперативных успехов на этом направлении. По его словам, фиксируются небольшие тактические успехи, однако за них враг платит очень большую цену.

Он также добавил, что Боровая является выгодной позицией с точки зрения рельефа и логистического сообщения.

К слову, ситуация на Харьковщине такая, что враг для улучшения своего положения может туда перебрасывать дополнительные резервы с других направлений.

Это четко отслеживает украинская разведка, которая понимает перемещение, пополнения во вражеском войске. Также осознает потенциальные угрозы, которые могут возникнуть, в частности, и вдоль линии государственного контроля.

В то же время оперативную ситуацию в Волчанске Харьковской области стабилизировали. Украинские силы продолжают выбивать оттуда врага.