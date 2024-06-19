Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, наразі ворог не має там значних успіхів.

Дивіться також Росіяни можуть створити загрозу для Харкова в найближчі пів року, – комбат 3-ї штурмової

Окупанти стягують війська на Харківщині

Борова зараз є основним напрямком зосередження зусиль. І напрямок головного удару є зараз насамперед у смузі Третьої окремої штурмової бригади. Противник уже понад місяць продовжує скупчувати війська,

– розповів Кудряшов.

Як пояснив заступник командира, російські загарбники не мають жодних оперативних успіхів на цьому напрямку. За його словами, фіксуються невеликі тактичні успіхи, однак за них ворог платить дуже велику ціну.

Він також додав, що Борова є вигідною позицією з погляду рельєфу та логістичного сполучення.

До слова, ситуація на Харківщині така, що ворог для покращення свого становища може туди перекидати додаткові резерви з інших напрямків.

Це чітко відстежує українська розвідка, яка розуміє переміщення, поповнення у ворожому війську. Також усвідомлює потенційні загрози, які можуть виникнути, зокрема, і вздовж лінії державного контролю.

Водночас оперативну ситуацію у Вовчанську Харківської області стабілізовано. Українські сили продовжують вибивати звідти ворога.