Військовий оглядач Давид Шарп озвучив 24 Каналу, що, на його думку, можливість захопити росіянами цей населений пункт – "справа честі", адже це територія, яку російська армія втратила у 2022 році після того, як селище звільнила Україна і повернула його під контроль ЗСУ.
Дивіться також Не полишають намірів окупувати: ворог перекидає у Харківську область морську піхоту
Давид Шарп впевнений, що у росіян є особливий сентимент спробувати повернути собі частину втрачених територій на Харківському напрямку.
Вихід на межу річки Оскіл від Куп’янська – це одне з головних завдань, яке росіяни ставлять перед собою. Наступ на Борову цілком вписується,
– зазначив Шарп.
Головне не кількість солдатів, а їх боєздатність
Військовий оглядач зауважив, коли мовиться про наступальний потенціал ворога, то правильніше звертати увагу не на кількість військовослужбовців, а на те, наскільки вони боєздатні вести активні наступальні дії.
"Щодо 450 одиниць військової техніки – доволі переконлива цифра. Однак втішає те, що українське командування про це знає, в нього був час підготуватися. В останні місяці й тижні прогнози на основі відкритих джерел – не справдилися, маю на увазі анонсовані російські наступальні операції, тому важко сказати, які будуть далі події", – пояснив Шарп.