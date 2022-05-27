Наступление России на Донбассе: чего хотят московиты

Поток информации о ходе войны в Украине формирует два четких вектора.

Первый вектор

Российские войска достигают некоторых успехов в наступлении. Множество экспертов определяют их как "не фатальные", однако киевские и региональные спикеры заговорили о том, что ситуация тяжелая.

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На ситуацию, по всей видимости, влияет два фактора. Россия бросает в бой буквально все доступные ей ресурсы, вплоть до расконсервированной техники (по сети гуляет видео прибывшего в Мелитополь состава с танками Т-62, это ну ооочень уж устаревшая машина).

Украина же продолжает вести активную фазу фактически (за редкими исключениями) еще без той самой западной военной помощи, которая, из-за бюрократических процедур и логистики, банально "не подъехала".

То есть, если коротко: Россия давит на фронте изо всех сил, имеет определенный успех, но он пока довольно ограничен.

Второй вектор

Західний політичний та експертний дискурс захопила хвиля обговорень, коли і на яких умовах Україна має "відмовитися від амбіцій", тобто сісти за стіл переговорів із Москвою про припинення вогню та певною мірою піти їй на зустріч.

Паралельно сильно збуджується тема продовольчої безпеки та загроз голоду у світовому масштабі. На цьому фоні Кремль прямо заговорив мовою ультиматуму: постачання українського зерна морем буде розблоковано у разі зняття санкцій (про те, що такий ультиматум піде, писав ще минулого тижня, як про спосіб Росії вести зовнішню).

Тут явно видно робота великих грошей та безлічі лобістів навколо просування потрібної Москві повістки, яка, якщо коротко, полягає в наступному: Україні треба змиритися, а Росії та Заходу – домовитися.

Другий етап

Если мы сопоставляем два этих тренда в том виде, в котором они есть, мы видим четкую тенденцию. Россия пытается закончить активную фазу боев – "заморозить конфликт" – во-первых, любой ценой как можно быстрее (пока Украина не получила всю необходимую для победы на поле боя помощь) и, во-вторых, на этапе некоего своего успеха, который можно "продать" внутренней публике как победу, а параллельно – зафиксировать для себя позиции для торга вокруг отмены санкций.

Для этого создаются классические в истории "ножницы" из военной силы и дипломатии, на которую сейчас работают орды лоббистов, убеждающие мировой политикум и общественное мнение в том, что украинское упрямство – источник большой беды для всей планеты., и стоит только Киеву проявить покладистость, как все можно будет решить. Такая вот подмена понятий.

Общий фон выглядит тревожно. Однако не надо забывать – идет война, и война во всех смыслах большая.

Если вспоминать даже ближайший исторический опыт больших войн, СССР сумел выиграть битву за Москву (Украина, кстати, свою битву за Киев тоже выиграла), однако до окончательного перелома были еще и Сталинград, и блокада Ленинграда и деблокада Ленинграда, и Курская дуга и много еще чего.

То, что и у этой войны будет второй этап, ни для кого не было секретом и много обсуждалось. Вот он и идет, и идет, естественно, непросто.

Все сложно

Украина сейчас в трудной ситуации, потому что на фронте тяжело, без внешней помощи войну вряд ли удастся выиграть, а на внешнем фронте очень напрягают активизировавшиеся лоббисты. Россия в еще более трудной ситуации, потому что уже сформировавшийся расклад сулит проигрыш ей, и именно ей надо что-то делать, притом, поскорее (пока у Киева не появился наступательный потенциал) – вот она и торопится.

Но не в менее сложной ситуации и Запад, точнее, западные политики. Соблазн предлагаемых Кремлем решений велик, тем более, с учетом того, что от затянувшегося кризиса может устать и избиратель, а это там играет роль.

Однако, совершенно очевидно, существует определенное понимание главного, сути: в том случае, если мир пойдет на поводу у Москвы, это легализует окончательный распад миропорядка и сделает допустимым (и потенциально безнаказанным) силовой передел границ в Европе и силовые же методы решения политических противоречий.

А в этом случае угроза, уже вполне ощутимо и реально, нависнет и над многими странами ЕС и НАТО. Чего там не могут не понимать.

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: