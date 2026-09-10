Пытаемся расширить масштаб определенных успехов на юге, – офицер ВСУ о боях на фронте

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а российские войска продолжают оказывать давление на участках, ведущих к большим городам восточной Украины. Оккупанты пытаются постепенно расширять зону боевых действий, однако темпы их продвижения остаются далекими от тех целей, которые ставит перед ними командование.

Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, как сейчас меняется ситуация на ключевых участках Донецкой области. Украинские подразделения параллельно ведут работу, результаты которой пока можно раскрывать лишь частично из-за продолжающихся боевых действий.

Россияне медленно давят на Константиновку

В последнее время российские войска в основном совершают тактические продвижения, тогда как на оперативном уровне каждый следующий шаг дается им значительно тяжелее. Константиновка, которую оккупанты рассчитывали захватить раньше, остается под контролем Сил обороны Украины, хотя бои за город и прилегающие районы очень тяжелые для обеих сторон.

Враг пытается прорваться к упомянутому "поясу крепостей", проникнуть вдоль трассы в сторону Алексеевки и Дружковки. Но, поверьте, это для них чрезвычайно медленные темпы, учитывая те ресурсы, которыми они располагают,

– рассказал Ткачук.

Россия сохраняет преимущество в количестве ресурсов, однако украинские подразделения компенсируют его подготовкой бойцов, тактикой и организацией обороны. Это позволяет изматывать противника, хотя удержание позиций обходится Силам обороны Украины чрезвычайно дорого.

Это дается с трудом. Это дается кровью, потом, гибелью лучших сыновей и дочерей. Мы стараемся продолжать делать то, что сохранит наибольшее количество жизней наших бойцов, которые сегодня обеспечивают независимость и возможность удерживать наши города,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Южнее Доброполья россияне также пытаются создать условия для дальнейшего охватывания района Дружковки. Там им противостоят, в частности, 1-й корпус НГУ "Азов" и смежные подразделения, которые продолжают удерживать этот участок.

На отдельных участках наблюдаются результаты

Оборону Донецкой области сейчас усиливают и на уровне управления. Денис Прокопенко и Андрей Билецкий возглавили временные органы управления соответствующих оперативных группировок, а взаимодействие между подразделениями на сложных участках пытаются выстроить более системно.

Есть веские основания полагать, что нам удастся наладить эту работу. На отдельных участках наши подразделения ведут очень хорошую, качественную работу, и мы стараемся масштабировать определенные успехи,

– сказал Ткачук.

Часть результатов уже стала известна, однако полностью их пока не раскрывают, поскольку боевые действия продолжаются. Отдельно сложной остается ситуация в районе Николаевки, где россияне наступают с Северского направления в сторону Славянска.

Враг хочет дожать там, чтобы попытаться открыть себе путь в Славянск и в целом в Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы это знаем, подразделения это понимают и ведут невыразимо тяжелую работу, чтобы сдерживать врага,

– подчеркнул офицер ВСУ.

На этом участке россияне продолжают искать слабые места в обороне, а украинские подразделения держат позиции и не дают им развить тактическое продвижение в направлении агломерации.

Ткачук оценил наступление России в Донецкой области: смотрите видео