Політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз змінюється ситуація на ключових відтинках Донеччини. Українські підрозділи водночас проводять роботу, результати якої поки можна розкривати лише частково через продовження бойових дій.

Росіяни повільно тиснуть на Костянтинівку

Останнім часом російські війська мають переважно тактичні просування, тоді як на оперативному рівні кожен наступний крок дається їм значно важче. Костянтинівка, яку окупанти розраховували захопити раніше, залишається під контролем Сил оборони України, хоча бої за місто й навколишні ділянки дуже важкі для обох сторін.

Ворог намагається прорватися до згаданого "поясу фортець", інфільтруватися вздовж траси в бік Олексіївки та Дружківки. Але, повірте, це для них надзвичайно повільні темпи, зважаючи на ті ресурси, які вони мають,

– розповів Ткачук.

Росія зберігає перевагу в кількості ресурсів, однак українські підрозділи компенсують її підготовкою бійців, тактикою та організацією оборони. Це дозволяє виснажувати противника, хоча утримання позицій коштує Силам оборони України надзвичайно дорого.

Це дається важко. Це дається кров'ю, потом, смертями кращих синів і доньок. Ми намагаємося продовжувати робити те, що збереже найбільшу кількість життів наших бійців, які сьогодні забезпечують незалежність і можливість утримувати наші міста,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Південніше Добропілля росіяни також намагаються створити умови для подальшого охоплення району Дружківки. Там їм протистоять, зокрема, 1-й корпус НГУ "Азов" та суміжні підрозділи, які продовжують утримувати цей відтинок.

На окремих ділянках є результати

Оборону Донеччини зараз посилюють і на рівні управління. Денис Прокопенко та Андрій Білецький очолили тимчасові органи управління відповідних оперативних угруповань, а роботу між підрозділами на складних ділянках намагаються вибудувати більш системно.

Є хороші підстави вірити, що нам вдасться налаштувати цю роботу. На окремих ділянках є дуже хороша, якісна робота наших підрозділів, і ми намагаємося масштабувати певні успіхи,

– сказав Ткачук.

Частина результатів уже стала відомою, однак повністю їх поки не розкривають, оскільки бойові дії тривають. Окремо складною залишається ситуація в районі Миколаївки, де росіяни тиснуть із Сіверського напрямку в бік Слов'янська.

Ворог хоче дотиснути там, щоб спробувати відкрити собі ворота до Слов'янська і загалом до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Ми це знаємо, підрозділи це розуміють і ведуть невимовно важку роботу, щоб утримувати ворога,

– наголосив офіцер ЗСУ.

На цьому відтинку росіяни продовжують шукати слабкі місця в обороні, а українські підрозділи тримають позиції й не дають їм розвинути тактичні просування в напрямку агломерації.

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