По состоянию на 22:00 с начала суток произошло 153 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где идут самые горячие бои?

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак россиян, еще 4 боевых столкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 7 вражеских штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении враг 9 раз атаковал наши укрепления в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Григорьевки, в направлении Серебрянки и Северска. До сих пор не утихает одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении наши войска отбили 7 атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили 2 атаки противника.