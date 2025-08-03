Станом на 22:00 з початку доби відбулося 153 бойових зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де точаться найгарячіші бої?

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 8 атак росіян, ще 4 бойові зіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп'янському напрямку ворог 9 разів атакував наші укріплення у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 25 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника поблизу Григорівки, в напрямку Серебрянки та Сіверська. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 7 атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 атаки противника.