За сутки по состоянию на 22:00 30 июня произошло 111 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 5 атак россиян.

На Южно–Слобожанском направлении наши войска остановили 7 атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил 3 наступательные действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного. Украинские защитники остановили одну вражескую атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили 4 вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы. Одно из них продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 4 раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки. Силы обороны успешно отбили все штурмы противника.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор атаковал один раз – оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.