Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, хоть россияне говорили о еще 500 тысячах мобилизованных, но у них проблемы с обеспечением этих войск.

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Вот пришли люди в военкомат. Куда их вести? Где тренировать? Как одеть? Что с ними делать? Сухопутные войска России – 280 тысяч военных. Они еще одни такие сделали. И хотят еще дважды такие войска. У них промышленность не подготовит столько сапог и портянок,

– отметил Гетьман.

Если они кинут все войска, то уничтожат свою армию

Как отметил Гетьман, сейчас на линии фронта и оккупированных территориях находится фактически вся российская армия, которая может вести боевые действия. Если бы они бросили все эти силы на прорыв украинской обороны, то где-то продвинулись бы, но в конце концов уничтожили бы всю свою армию. В этом случае режиму Путина наступил бы конец.

Они это отлично понимают. Поэтому пробуют на небольшом участке фронта большой группировкой совершить продвижение. Когда не удается, то уходят. Кремль сохраняет возможность сказать, что никакого большого наступления не будет. Будто бы они его не планировали. Ибо это была просто разведка боем,

– считает Гетман.

Так они смогут оправдать все свои неудачи и отчитаться перед россиянами, что выполнили определенные задачи по так называемой "СВО".

Россия сохраняет возможность сказать, что большого наступления не было – Гетьман: смотрите видео

О чем может говорить Путин на обращении 21 февраля

Как считает Гетьман, в своем обращении к парламенту России Путин не будет привязываться к цифрам и говорить, когда война закончится. Он обязательно начнет угрожать ядеркой, может начать хвастаться российским оружием и будет рассказывать об "успехах российской армии".

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