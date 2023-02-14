Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, хоч росіяни говорили про ще 500 тисяч мобілізованих, але у них проблеми із забезпеченням цих військ.

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От прийшли люди у військкомат. Куди їх вести? Де тренувати? Як вдягнути? Що з ними робити? Сухопутні війська Росії – 280 тисяч військових. Вони ще одні такі зробили. І хочуть ще двічі такі війська. У них промисловість не підготує стільки чоботів та портянок,

– зазначив Гетьман.

Якщо вони кинуть усі війська, то знищать свою армію

Як наголосив Гетьман, зараз на лінії фронту та окупованих територіях перебуває фактично вся російська армія, яка може вести бойові дії. Якби вони кинули усі ці сили на прорив української оборони, то десь би просунулися, але зрештою знищили б усю свою армію. У цьому випадку режиму Путіна настав би кінець.

Вони це чудово розуміють. Тому пробують на невеликій ділянці фронту великим угрупованням зробити просування. Коли не вдається, то відходять. Кремль зберігає можливості сказати, що ніякого великого наступу не буде. Нібито вони його не планували. Бо це була просто розвідка боєм,

– вважає Гетьман.

Так вони зможуть виправдати усі свої невдачі і прозвітувати перед росіянами, що виконали певні завдання щодо так званої "СВО".

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Про що може говорити Путін на зверненні 21 лютого

Як вважає Гетьман, у своєму зверненні до парламенту Росії Путін не буде прив'язуватися до цифр та говорити, коли закінчиться війна. Він обов'язково почне погрожувати ядеркою, може почати хвалитися російською зброєю та розповідатиме про "успіхи російської армії".

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