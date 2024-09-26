В Волчанске россияне усилили воздушную разведку и обустраивают тоннели, – ОТУ "Харьков"

На Харьковском направлении ситуация продолжает оставаться сложной. В частности, в Волчанске россияне усилили воздушную разведку.

Также россияне активно обустраивают тоннели для скрытого перемещения. Об этом в своем телеграм-канале сообщили в ОТГ "Харьков".

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Какая ситуация в Волчанске

В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины,

– сообщили в ОТГ "Харьков".

Также оккупанты осуществляют единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Среди прочего, россияне проводят инженерные работы по обустройству своих тоннелей, которые они используют для скрытого перемещения между соседними домами.

Военные рассказали, что в течение 25 сентября на харьковском направлении произошло три боевых столкновения. Также оккупанты выпустили по позициям ВСУ 3 КАБа и было осуществлено 2 ракетных удара. Было нанесено 54 удара дронами-камикадзе и осуществлено 356 обстрелов позиций украинских защитников.

Напомним, что недавно в ОТГ "Харьков" назвали общие потери России во время наступления на Харьковскую область. В частности, потери врага включают 16 384 военнослужащих, из которых 5 426 погибших и 10 958 раненых.