Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, заметив, что неожиданных направлений не должно быть. Разведка работает, Силы обороны работают.

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Конечно, что Россия хотела бы, чтобы все в Украине думали, будто начнутся снова события начала полномасштабной войны. Здесь также неуместна карта от издания The Sun о предстоящем наступлении россиян. Некоторые направления на карте были довольно странными. На самом деле оккупанты не имеют ресурсов, чтобы снова идти на разных направлениях фронта.

Где может быть наступление России

Как считает Мусиенко, удара стоит ожидать на трех направлениях. Первый – фланговый удар из Белгородской области на Харьковщину. Второй – удар в сторону Часов Яра и с Авдеевского направления. Третий – возможная попытка наступать на Угледарском направлении.

Россияне уже готовятся. Они попытаются растянуть наши силы на Востоке. Остальные – это будет отвлечение внимания наших сил. Хотят сделать картинку наступательных действий. Наше командование просчитывает различные сценарии. Конечно, ситуация на Востоке сложная. Но, несмотря на нехватку вооружения и поддержки, Силы обороны сдерживают врага,

– сказал Мусиенко.

Конечно, Украину будут ожидать непростые недели и месяцы. Но обстоятельства все равно будут меняться. Уже есть положительные новости о продолжении поддержки от Соединенных Штатов. Пойдет также европейская поддержка. Будет значительно больше ресурсов, чтобы уничтожать наступательный потенциал оккупантов.

Не стоит забывать, что летом в Украине должны были бы появиться истребители F-16. А еще, вероятнее всего, будут дальнобойные ракеты ATACMS.

Наступление России: кратко