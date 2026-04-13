Использовала для этого перемирие: Свитан раскрыл, что может готовить Россия в ближайшее время

Россияне используют затишье для переброски техники из оперативных тылов ближе к фронту. До 9 мая Путину нужен политический результат, и в ближайшее время возможны российские марш-броски, поэтому для удержания линии соприкосновения нужно больше войск.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что до конца апреля, когда распустится зелень, россияне начнут масштабные наземные операции по всей линии боевого соприкосновения.

Что готовят россияне на фронте?

Не надо быть Кассандрой, чтобы догадаться, что россияне используют перемирие для переброски техники. Если их не бьют во время передвижения, они это сделают. Раньше некоторые наши средства поражения удерживали их на расстоянии, и они боялись приближаться. Теперь за полтора дня они начали перебрасывать технику на нескольких направлениях,

– объяснил Свитан.

По мнению эксперта, в ближайшее время возможны прорывы. У россиян есть несколько полков десантных бригад морской пехоты, готовых к марш-броскам. Также они подтянули десантную технику, плавающую, ближе к линии фронта.

До появления зелени россияне могут организовать марш-броски – десантные операции в один конец, как в прошлом году возле Доброполья и Купянска. Это военно-политические авантюры, которые дают политический эффект для руководства, даже если не перспективны с военной позиции.

"Российские десантные полки и морская пехота размещены на левом берегу Днепра, на Запорожском и Донецком направлениях. Они могут организовать марш-бросок на правый берег и захватить тактический плацдарм, как мы в свое время делали это в Крынках. Техника может пересечь реку и зацепиться на правом берегу. За 3 – 4 месяца Украина их сбросит, но на короткой перспективе они могут выполнить задачу", – сказал Свитан.

Где больше всего будут давить российские войска?

Также возможен марш-бросок в направлении Запорожья со стороны Степногорска. Россияне попытаются проникнуть и в само Запорожье. В то же время они попытаются обыграть ситуацию возле Гуляйполя, где собрана их сильнейшая группировка.

Украинская контратака отсрочила российское наступление, но не уничтожила его. По словам эксперта, россияне перегруппируются, а полтора дня Пасхального перемирия дали им время на подготовку. Возле Покровска их основная задача – выйти на Доброполье. Они могут двинуться в этом направлении с позиций вблизи Родинского.

На Славянском направлении россияне могут попытаться выполнить задачу возле Константиновки, Дружковки, Райгородка и юго-западных и восточных направлений города.

Скоро россияне поползут по всей линии фронта под прикрытием зелени. Поэтому нужно будет достаточное количество войск. Сейчас не хватает 100 – 150 тысяч человек для удержания фронта. Если будут люди, мы удержим оборону, пока будем уничтожать их логистику,

– сказал Свитан.

