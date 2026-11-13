В ДШВ оценили темпы продвижения российской армии
Темпы наступления российской армии на фронте значительно снизились. Несмотря на продолжающиеся атаки, оккупанты не добиваются быстрых успехов, которые позволили бы им развивать наступление.
Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какова ситуация на фронте?
По словам Апостола, нынешние темпы продвижения россиян нельзя сравнивать с периодами активного наступления.
Одной из причин замедления являются значительные потери личного состава, из-за которых врагу сложнее поддерживать интенсивность боевых действий.
Апостол также пояснил, что захват небольшой позиции после длительных боев нельзя считать серьезным оперативным успехом.
Если он (враг – 24 Канал) за месяц возьмет одну посадку, это же не какой-то оперативный успех, на котором можно что-то развивать,
– сказал командующий ДШВ.
В то же время он признал, что российская армия продолжает использовать свое численное превосходство в живой силе.
В свою очередь, командир 82-й Буковинской бригады ДШВ Егор Ноздряков заявил, что на участке фронта, за который отвечает его подразделение, российских инфильтраций нет.
К слову, аналитический проект DeepState опроверг заявления Путина о захвате Константиновки. По данным аналитиков, российские военные пытаются проникнуть в город и накопить силы для дальнейшего наступления. Украинские защитники отражают эти попытки. Также противник пытается обойти Константиновку и окружить украинских военных.