У ДШВ оцінили темпи просування армії Росії

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті?

За словами Апостола, нинішні темпи просування росіян не можна порівнювати з періодами активного наступу.

Однією з причин уповільнення є значні втрати особового складу, через які ворогу складніше підтримувати інтенсивність бойових дій.

Апостол також пояснив, що захоплення невеликої позиції після тривалих боїв не можна вважати серйозним оперативним успіхом.

Якщо він (ворог – 24 Канал) за місяць візьме одну посадку, це ж не є якийсь оперативний успіх, на якому можна щось розвивати– сказав командувач ДШВ.

Водночас він визнав, що російська армія продовжує використовувати свою чисельну перевагу в живій силі.

Своєю чергою, командир 82-ї Буковинської бригади ДШВ Єгор Ноздряков заявив, що на ділянці фронту, за яку відповідає його підрозділ, російських інфільтрацій немає.

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До слова, аналітичний проєкт DeepState спростував заяви Путіна про захоплення Костянтинівки. За даними аналітиків, російські військові намагаються проникати в місто та накопичувати сили для подальшого наступу. Українські захисники відбивають ці спроби. Також противник намагається обійти Костянтинівку й оточити українських військових.