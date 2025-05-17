Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что враг продолжает штурмовые действия малыми группами пехоты. Это новая тактика, ведь раньше оккупанты действовали по-другому.

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Наступление россиян на Юге

Владислав Волошин отметил, что враг атаковал украинские позиции, привлекая взводы или даже целый батальон, однако успеха он не имел, несмотря на огромные потери.

Во время одного штурма россияне теряли более 150 – 200 человек и примерно 50 единиц вооружения и боевой техники,

– сказал он.

Из-за неудач, военное руководство России изменило методы наступления, поэтому сейчас оккупанты используют малые группы пехоты.

Представитель Сил обороны Юга объяснил, что небольшими подразделениями оккупанты пытаются прорваться на определенных направлениях. Однако перед тем против украинских военных работает мощное вооружение, в частности артиллерия и управляемые авиационные бомбы.

Враг фактически уничтожает на позиции все укрепления и укрытия, где может спрятаться наш боец. Когда позиция уничтожена, то туда пытается как можно быстрее зайти российская штурмовая группа, применяя мотоциклы, багги и квадроциклы, чтобы закрепиться там,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Он отметил, что такую тактику противник сейчас применяет не только на юге Украины, но и по всей линии боевого соприкосновения в течение последних двух лет.

Напомним, ранее Волошин рассказывал, что российские войска активизировали наступательные действия на Новопавловском и Ореховском направлениях, пытаясь выйти к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Известно, что украинские защитники ведут маневровую и позиционную оборону, не давая оккупантам продвинуться вперед.