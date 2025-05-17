Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що ворог продовжує штурмові дії малими групами піхоти. Це нова тактика, адже раніше окупанти діяли по-іншому.

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Наступ росіян на Півдні

Владислав Волошин зазначив, що ворог атакував українські позиції, залучаючи взводи чи навіть цілий батальйон, проте успіху він не мав, попри величезні втрати.

Під час одного штурму росіяни втрачали понад 150 – 200 людей і приблизно 50 одиниць озброєння і бойової техніки,

– сказав він.

Через невдачі, військове керівництво Росії змінило методи наступу, тому зараз окупанти використовують малі групи піхоти.

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що невеликими підрозділами окупанти намагаються прорватись на певних напрямках. Однак перед тим проти українських військових працює потужне озброєння, зокрема артилерія та керовані авіаційні бомби.

Ворог фактично знищує на позиції всі укріплення та укриття, де може сховатися наш боєць. Коли позиція знищена, то туди намагається якнайшвидше зайти російська штурмова група, застосовуючи мотоцикли, багі та квадроцикли, щоб закріпитися там,

– підкреслив Владислав Волошин.

Він зауважив, що таку тактику противник зараз застосовує не лише на півдні України, але й по всій лінії бойового зіткнення протягом останніх двох років.

Нагадаємо, раніше Волошин розповідав, що російські війська активізували наступальні дії на Новопавлівському та Оріхівському напрямках, намагаючись вийти до межі Донецької та Дніпропетровської областей. Відомо, що українські захисники ведуть маневрову та позиційну оборону, не даючи окупантам просунутися вперед.