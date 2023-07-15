Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, Силы обороны полностью готовы к нейтрализации враждебных планов.

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Зачем Россия наступает на Луганском направлении

Луганское направление фронта ограничено двумя реками: Осколом и Северским Донцом. И задача России состоит в том, чтобы вытеснить Вооруженные Силы за эти две реки.

Линия Оскол – Северский Донец, на которую хотят выйти оккупанты / 24 Канал

После достижения этой цели Россия предположительно перейдет к глухой обороне. Потому что водное препятствие было бы превосходной линией обороны в будущем.

"Для того чтобы это осуществить, России нужно нанести два удара: с Севера на Юг в районе Купянска и с Востока на Запад в районе Лимана. Именно такой двойной удар Россия сейчас и готовит", – убежден Свитан.

Что могут противопоставить этому Вооруженные Силы

У Украины уже есть план, как остановить врага, и она активно воплощает его на Лиманском направлении, близ Торска. Вооруженные силы уничтожают врага фланговыми атаками.

Кроме того, по мнению Свитана, грозным оружием против российского наступления могут стать кассетные боеприпасы, переданные Соединенными Штатами. Россияне уже начинают выть от них, ведь когда в любой момент может прилететь этот боеприпас, по полям особо не побегаешь.

Роман Свитан о стратегических задачах на Луганском направлении: смотрите видео

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