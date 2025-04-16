Будут ли военные КНДР наступать на Сумщину или Харьковщину: что говорят в ГУР

Россия продолжает привлекать в войну против Украины граждан других стран. Сейчас больше всего привлечено наемников из Северной Кореи, которые могут быть привлечены к наступлению российских оккупационных войск на Харьковскую и Сумскую области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Черняка для японского вещателя NHK.

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Отправит ли Россия военных КНДР в наступления

Сейчас Силы обороны Украины уже ликвидировали около 5000 военных КНДР во время боевых действий. Еще около 6000 наемников участвуют в боях на Курщине.

Черняк считает, что северокорейских военных Россия может привлечь к наступательным действиям на Харьковскую и Сумскую области. Он отметил, что ранее военные Ким Чен Ына наступали и шли на штурмы большими группами, однако после огромных потерь начали отправляться на атаки малыми группами, а иногда – по двое.

Важно. В интервью для LB, которое опубликовали 9 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Об этом свидетельствует количество атак, которое сейчас выросло вдвое.

Кроме того, представитель ГУР сообщил, что войска КНДР уже "эволюционировали" – улучшили свою подготовку и изменили тактику. В частности северокорейские солдаты освоили использование БпЛА и средства РЭБ, а также активно перенимают опыт российских солдат на поле боя.

Поэтому, вполне вероятно их участие в наступательных операциях Кремля.

К слову, ранее в СМИ сообщили, что КНДР поставила России более 15 800 контейнеров с боеприпасами с августа 2023 года по март 2025 года, что сделало ее критически важным поставщиком для Кремля. Благодаря этим поставкам российская армия получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов.