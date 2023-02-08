Пытаются выполнить приказ недофюрера, – военный эксперт объяснил действия россиян на фронте

Россия, вероятно, уже начала новое наступление на Украину. Ведь бои на Востоке Украины активизировались, а ВСУ за минувший день уничтожили более тысячи оккупантов. Военные эксперты отмечают, что россияне пытаются выполнить приказ недофюрера Путина.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров. Он заверил, что в начале войны у нас линия фронта более 1100 километров, сейчас она существенно уменьшилась.

Интересно Наступление России уже началось, оккупанты действуют другим способом, – военный аналитик

По его словам, на сегодняшний день оккупанты пытаются сконцентрировать мобилизационный потенциал на довольно узком промежутке фронта.

Сейчас Россия доукомплектует свои мобилизованные подразделения, которое обучала несколько месяцев. Среди них даже те части, которые принимали участие в операции под Киевом,

– рассказал Крамаров.

Он отметил, что эти укомплектованные российские войска пытаются выполнить приказ недофюрера (Владимира Путина – 24 Канал) о том, чтобы захватить Луганскую и Донецкую области.

"И вот на этом достаточно узком промежутке фронта они пытаются (наступать – 24 Канал) огромным количеством человеческой массы, иногда неукомплектованные новой техникой", – отметил Крамаров.

По его мнению, там огромное количество живой силы, и против такого нашествия ВСУ очень тяжело противостоять. "Это 300 тысяч человек, и у каждого есть, по меньшей мере, автомат", – говорит военный эксперт.

Он надеюсь, что к нам скоро придет бронетехника, которую нам анонсировали западные партнеры на последнем "Рамштайне". Она позволит ВСУ сдержать это российское нашествие.

В начале войны враг использовал около 50 тысяч артиллерийских снарядов в один день. Но теперь у России возникли проблемы из-за такой интенсивности обстрелов – в них изнашивались стволы к артиллерии.

– подчеркнул Крамаров.

Крамаров рассказал о ситуации на фронтах: видео



Но, как добавил эксперт, следует понимать, что у них этой техники много, ведь Советский Союз готовился к холодной войне с НАТО, поэтому все, что у них было в хранилищах, сейчас достается для войны в Украине.

"Поэтому россияне снизили интенсивность до 20 тысяч снарядов. По оценкам западных экспертов, Россия использует против ВСУ в день примерно 10-15 тысяч снарядов", – говорит военный.

В то же время, по его словам, Украина использует всего 5 тысяч снарядов в день. "Но наши артиллеристы отмечают, что благодаря современной артиллерии, в частности САУ Caesar, каждый наш снаряд стоит 10 снарядов оккупантов", – подытожил Крамаров.

К слову, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1030 российских захватчиков. В целом с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат.