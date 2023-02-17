Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ГУР и экскомандир спецназа Израиля Денис Десятник. По его словам, сейчас вокруг нового наступления россиян появляется много разных фейков. Недавно была абсурдная информация о 10-тысячной группировке оккупантов вблизи Сум. Это откровенная ложь.

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Они сейчас не способны атаковать со всех сторон

По мнению Десятника, ближе к концу февраля российские оккупанты действительно могут попытаться пойти в определенное наступление. Но это не будет атака на Киев или всевозможные штурмы со всех сторон. Все несколько по-другому.

Этого не будет. Они попытаются стягивать силы в Донецкую и Луганскую области и там больше пойти вперед. Где-то могут ударить ракетными ударами. И по Киеву. Это единственное, что они могут делать. Пугать гражданских людей терроризмом,

– подчеркнул Десятник.

Может ли Россия пойти в масштабное наступление уже в феврале – объяснил Десятник: смотрите видео

Следует быть готовым к усилению ракетных ударов ближе к концу февраля. Оккупанты действительно могут попытаться снова ударить по разным городам Украины – по Киеву, Днепру и т.д.. Это именно то, что они, вероятнее всего, будут делать.

Новое наступление России уже началось