Про це 24 Каналу розповів підполковник ГУР та екскомандир спецназу Ізраїлю Денис Десятник. За його словами, зараз навколо нового наступу росіян з'являється багато різних фейків. Нещодавно була абсурдна інформація про 10-тисячне угруповання окупантів поблизу Сум. Це – відверта брехня.

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Вони зараз не здатні атакувати з усіх боків

На думку Десятника, ближче до кінця лютого російські окупанти дійсно можуть спробувати піти у певний наступ. Але це не буде атака на Київ чи різноманітні штурми з усіх боків. Все дещо по-іншому.

Цього не буде. Вони спробують стягувати сили в Донецьку та Луганську області і там більше піти вперед. Десь можуть вдарити ракетними ударами. І по Києву. Це – єдине, що вони можуть робити. Залякувати цивільних людей тероризмом,

– наголосив Десятник.

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Варто бути готовим до посилення ракетних ударів ближче до кінця лютого. Окупанти дійсно можуть спробувати знову вдарити по різних містах України – по Києву, Дніпру тощо. Це саме те, що вони, найімовірніше, будуть робити.

Новий наступ Росії вже почався