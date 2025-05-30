По данным WP, главным направлением нового наступления россиян станет Донецкая область – Константиновка и Покровск. В то же время враг планирует проводить наземные штурмы на Сумщине и Харьковщине, чтобы растянуть украинские силы и не дать возможность перебросить их на восток, передает 24 Канал.

Смотрите также Если враг займет Юнаковку, то FPV полетят по Сумах: анализ ситуации в регионе от DeepState

Как Украина готовится к новому наступлению России

Как сообщает CNN, весомую роль в сдерживании российского наступления будут играть БПЛА.

Сейчас Украина пытается развивать собственную индустрию беспилотников, чтобы создать оборонительные коридоры вдоль ключевых участков фронта – так называемую "стену дронов".

Развертывание дронов остается критически важным – и на фронте, и в воздушной кампании России.

Недавние продвижения россиян в Донецкой области стали возможными благодаря изоляции полей боя – ударам по снабжению дронами на расстоянии до 30 километров от фронта.

Украинская оборона сильно зависит от многослойной системы дронов. Концепция "стены дронов" должна обеспечить постоянный оборонительный коридор вдоль самых уязвимых участков, нанося противнику большие потери.

Украинцы все лучше координируют удары дронов и артиллерии. В апреле они отбили атаки россиян, которые использовали мотоциклы и бронетехнику, с минимальными потерями,

– отмечает польский военный эксперт Конрад Музыка.

Экс-генерал Вооруженных сил Австралии и эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мик Райан добавляет, что эффективная "стена дронов" требует интеграции и, вероятно, использования ИИ для анализа и принятия решений – вместе с системами радиоэлектронной борьбы.

Но это борьба на два фронта. Украинские дроны наводятся с помощью радаров, и Россия системно пытается их обнаружить и уничтожить.

Зеленский сообщил, что Россия планирует увеличить производство дронов Shahed до 300 – 350 ежедневно. Запуск сотен дронов одновременно перегружает ПВО, поскольку те накапливаются над целью. Москва также создала новые дроны, способные уклоняться от радиоэлектронного подавления и летать выше и быстрее.

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что Украина должна вести "высокотехнологичную войну за выживание", где дроны играют ключевую роль и должны сделать войну экономически невыносимой для России.

Выступая в Киеве на прошлой неделе, Залужный, теперь посол в Лондоне, признал, что Украина потеряла преимущество в инновациях: "Мы были впереди, но враг нас уже обогнал".

Аналитики приводят пример российских короткодиапазонных волоконно-оптических дронов, которые не поддаются подавлению. Украина еще не ввела их широкое использование.

Военный эксперт из аналитического центра RUSI Джек Уотлинг считает, что Украину ждут тяжелые месяцы, и эффективность дроново-артиллерийских операций, сохранение личного состава и бесперебойная помощь союзников будут решающими.