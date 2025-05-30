За даними WP, головним напрямком нового наступу росіян стане Донеччина – Костянтинівка і Покровськ. Водночас ворог планує проводити наземні штурми на Сумщині та Харківщині, аби розтягнути українські сили і не дати можливість перекинути їх на схід, передає 24 Канал.

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Як Україна готується до нового наступу Росії

Як повідомляє CNN, вагому роль у стримування російського наступу відіграватимуть БпЛА.

Наразі України намагається розвивати власну індустрію безпілотників, аби створити оборонні коридори вздовж ключових ділянок фронту – так звану "стіну дронів".

Розгортання дронів залишається критично важливим – і на фронті, і в повітряній кампанії Росії.

Недавні просування росіян на Донеччині стали можливими завдяки ізоляції полів бою – ударам по постачанню дронами на відстані до 30 кілометрів від фронту.

Українська оборона сильно залежить від багатошарової системи дронів. Концепція "стіни дронів" має забезпечити постійний оборонний коридор уздовж найуразливіших ділянок, завдаючи противнику великих втрат.

Українці дедалі краще координують удари дронів і артилерії. У квітні вони відбили атаки росіян, які використовували мотоцикли та бронетехніку, з мінімальними втратами,

– зазначає польський військовий експерт Конрад Музика.

Ексгенерал Збройних сил Австралії та експерт вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Мік Раян додає, що ефективна "стіна дронів" потребує інтеграції та, ймовірно, використання ШІ для аналізу й ухвалення рішень – разом з системами радіоелектронної боротьби.

Але це боротьба на два фронти. Українські дрони наводяться за допомогою радарів, і Росія системно намагається їх виявити та знищити.

Зеленський повідомив, що Росія планує збільшити виробництво дронів Shahed до 300 – 350 щодня. Запуск сотень дронів одночасно перенавантажує ППО, оскільки ті накопичуються над ціллю. Москва також створила нові дрони, здатні ухилятися від радіоелектронного придушення й літати вище й швидше.

Колишній головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що Україна має вести "високотехнологічну війну за виживання", де дрони відіграють ключову роль і мають зробити війну економічно нестерпною для Росії.

Виступаючи в Києві минулого тижня, Залужний, тепер посол у Лондоні, визнав, що Україна втратила перевагу в інноваціях: "Ми були попереду, але ворог нас вже обігнав".

Аналітики наводять приклад російських короткодіапазонних волоконно-оптичних дронів, які не піддаються придушенню. Україна ще не запровадила їх широке використання.

Військовий експерт з аналітичного центру RUSI Джек Вотлінг вважає, що на Україну чекають важкі місяці, і ефективність дроново-артилерійських операцій, збереження особового складу та безперебійна допомога союзників будуть вирішальними.