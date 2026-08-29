Для России захват всей Донецкой области имеет не только военное, но и огромное политическое значение. Кремлю нужен результат, который можно было бы представить россиянам как победу и с помощью которого можно было бы попытаться оправдать широкомасштабное вторжение. Именно поэтому сейчас к обороне этого направления приковано большое внимание. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Украина Донецкую область не сдает

Я бы не стал слишком подробно разбирать сообщения о том, какие именно секторы получают те или иные корпуса или где будут проходить конкретные зоны ответственности.

Гораздо важнее другое.

В Донецкую область назначают сильных командиров, среди которых Андрей Билецкий и Денис Прокопенко.

Логика этого решения понятна: Украина не собирается отказываться от подконтрольной части Донецкой области и не согласна с планами, предполагающими вывод наших войск с территорий, которые мы сейчас контролируем.

Задача этих командиров – организовать оборону и сорвать российские планы.

Российские дедлайны постоянно сдвигаются

При этом нужно посмотреть, как Россия выполняет собственные планы.

Сроки захвата Донецкой области переносили уже в шестнадцатый раз.

И при нынешних темпах российского продвижения я не вижу возможности выполнить эту задачу ни до конца лета, ни до конца года.

Российское наступление носит преимущественно "мясорубный" характер.

Мы не видим глубоких оперативных охвата, которые позволили бы противнику быстро разрушать нашу оборону и выходить на значительные территории.

Так, россияне используют инфильтрацию небольшими группами.

Мы видели, насколько опасной может быть такая тактика, в частности во время событий с Добропольским выступом.

Но даже в таких случаях противнику не удалось захватить настолько большие территории, чтобы говорить о стратегическом прорыве.

Путину нужна картинка победы

В этом и заключается фундаментальная проблема Кремля.

Путин поставил политическую цель, но российская армия должна достигать ее военными средствами, которые не обеспечивают необходимой скорости.

Россия может бросать все больше людей в штурмы.

Может пытаться проникать небольшими группами.

Может оказывать давление на разных участках фронта.

Но если после этого приходится снова и снова переносить срок выполнения главной задачи, это уже само по себе говорит о многом.

Означает ли это, что угрозы нет

Нет.

Я бы вообще не советовал переходить от паники к другой крайности и говорить, что Россия ничего не может.

Война продолжается. У противника есть ресурсы, и он продолжает наступательные действия.

Так же теоретически нельзя исключать новых российских сценариев на севере Украины.

Но когда мы говорим о возможном новом наступлении на Киев, нужно исходить не из громких заявлений, а из наличия войск.

На сегодняшний день достаточной группировки на Киевском или Черниговском направлении нет.

Гораздо более реалистичным потенциальным сценарием может быть попытка создания так называемой буферной зоны в Черниговской области.

Если Россия начнет перебрасывать туда войска, тогда ситуацию придется оценивать заново.

Но пока главная российская ставка – Донецкая область.

И именно там сейчас хорошо видна разница между политическими желаниями Путина и реальными возможностями его армии.

Если сроки выполнения одной и той же задачи приходится переносить уже шестнадцать раз, проблема явно не в календаре.