Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он согласен с представителями Института изучения войны, что наступление России может остановиться уже в апреле. Но это не произойдет так просто.
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Да, в апреле. Они выдохнутся. Этот наступательный импульс уменьшится. Но благодаря чему? Благодаря сверхусилиям нашего государства и Сил обороны,
– заметил Романенко.
Как Украина сможет остановить наступление России
Как подчеркнул Романенко, нужны существенные усилия и стойкость, чтобы снова сорвать планы российских оккупантов. Уже сейчас продолжаются сложные бои. Но нужно помогать ВСУ и держаться.
Над этим работает военно-политическое руководство и все государство. Параллельно нужно формировать соответствующие резервы и в нужный момент, который может наступить в апреле или немного позже провести контрнаступательные операции.
Нам это делать нужно уже сейчас. Эти сверхусилия, чтобы уничтожать потенциал и остановить противника. И одновременно формировать новые резервы, чтобы освободить наши территории,
– отметил Романенко.
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Россия может сделать новое наступление
- По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Путин дал распоряжение захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года. Российский диктатор еще весной 2022 года декларирует эту цель, но украинские военные постоянно срывают его планы.
- Как отметил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, лучшие подразделения десантных войск и пехоты оккупантов уже давно разбиты. Однако у них есть мобилизационный ресурс. Выйдет ли у них достичь цели, которую они ставили еще с весны прошлого года – маловероятно.
- Журналисты The Guardian проанализировали, что может дальше сделать Россия. Они назвали направления, откуда оккупанты могут начать наступление.
- Военный эксперт Андрей Харук убежден, что готовность оккупантов идти в наступление определяется лишь одним человеком – Владимиром Путиным. Если тот скажет идти вперед, они пойдут вне зависимости от того, насколько будут готовы. Впрочем, он убежден, что в Вооруженных Силах Украины есть потенциал и возможности отразить наступление российских захватчиков.