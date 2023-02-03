Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он согласен с представителями Института изучения войны, что наступление России может остановиться уже в апреле. Но это не произойдет так просто.

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Да, в апреле. Они выдохнутся. Этот наступательный импульс уменьшится. Но благодаря чему? Благодаря сверхусилиям нашего государства и Сил обороны,

– заметил Романенко.

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Как подчеркнул Романенко, нужны существенные усилия и стойкость, чтобы снова сорвать планы российских оккупантов. Уже сейчас продолжаются сложные бои. Но нужно помогать ВСУ и держаться.

Над этим работает военно-политическое руководство и все государство. Параллельно нужно формировать соответствующие резервы и в нужный момент, который может наступить в апреле или немного позже провести контрнаступательные операции.

Нам это делать нужно уже сейчас. Эти сверхусилия, чтобы уничтожать потенциал и остановить противника. И одновременно формировать новые резервы, чтобы освободить наши территории,

– отметил Романенко.

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