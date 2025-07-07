Россия в несколько раз усилила атаки на севере Харьковской области: карта боев на 7 июля
- За прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения на разных направлениях фронта.
- На Покровском направлении остановлено 60 атак агрессора в разных районах.
- На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вперед.
Российские атаки продолжаются. Украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора
За прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на разных направлениях фронта
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 24 боестолкновения.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатнее.
Заметим, что 5 июля на Южно-Слобожанском направлении произошло 7 боев, 4 и 3 июля – по 10.
Состоялся бой в направлении Хатнего: смотрите на карте
На Купянском направлении зафиксировано 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай.
Враг проводил штурмы в районе Зеленого Гая: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.
Противник наступал в районе Серебрянки: смотрите на карте
На Северском направлении противник 9 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.
Россияне атаковали возле Выемки: смотрите на карте
На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения в районе Часового Яра.
Бои в Часовом Яру: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.
Противник атаковал в районе Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Покровск, Молодецкое, Дачное, Муравка.
Россияне совершили атаки в направлении Филии: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.
Враг штурмовал вблизи Зирки: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении противник 2 раза атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки.
Противник атаковал возле Малиновки: смотрите на карте